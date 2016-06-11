Василий Березуцкий: «После травмы Денисова в сборную России вполне можно было заявить Семака»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, кто является самым трудолюбивым футболистом в составе национальной команды.

– Самый трудолюбивый футболист сборной России?

– Таких много, выделить кого-то одного трудно. У нас, во-первых, собраны профессионалы, а, во-вторых, довольно возрастная команда. Для того же, чтобы оставаться конкурентоспособным после 30-ти, надо вкалывать гораздо больше, чем в юности. И пример всегда перед глазами – Сергей Богданыч Семак. Когда он участвует вместе с нами в двусторонке, бегает больше всех. Думаю, его вполне можно было дозаявить на Евро после травмы Денисова. В ЦСКА, кстати, такой же Виктор Савельич Онопко – чувствуется старая школа.