«Динамо» не получало официальных предложений по Ионову и Зобнину

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук опроверг информацию, согласно которой полузащитники московского клуба Алексей Ионов и Роман Зобнин перейдут в ЦСКА и «Спартак» соответственно.

«Ионов – игрок «Динамо» и тренируется вместе с командой, я не понимаю зачем вообще об этом разговаривать. На сегодняшний день он игрок «Динамо», то что пишут – не читайте. Роман Зобнин в «Спартаке»? Приезжайте на базу, и вы увидите, где он на данный момент, человек тренируется с основной командой «Динамо».

Ребята в команде, у них есть опции в контракте, кто заплатит – тот и заберет. Мы отпускать их не хотим, но если будет серьезное предложение и футболист скажет «я хочу уйти», то мы сядем за стол переговоров, но на данный момент ни один, ни второй к нам не подходил, и ни один клуб с официальным предложением в «Динамо» не обращался», – сказал Орещук.

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