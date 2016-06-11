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    «Шальке-04» поддержал Нойштедтера перед матчем со сборной Англии

    «Шальке-04» через свою официальную страницу в Twitter поддержал полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, пожелав удачи перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Сегодня день матча у Романа Нойштедтера. Англия – Россия. Удачи, Роман», – говорится в сообщении.

    Источник: Twitter

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    11.06.2016 13:09
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5

      roma80448044 11 июня 2016, 15:44

      Не понял, а он что будет в стартовом составе? Ой, беда, беда... Опять будут отговорки после матча.. я сделал шаг влево, а он сделал шаг вправо, и оказался впереди меня...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 июня 2016, 15:08

      Молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 14:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лижут Газпрому,спонсор все-таки

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 11 июня 2016, 13:20

      Вот мелочь, а приятно.

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