«Шальке-04» поддержал Нойштедтера перед матчем со сборной Англии

Не понял, а он что будет в стартовом составе? Ой, беда, беда... Опять будут отговорки после матча.. я сделал шаг влево, а он сделал шаг вправо, и оказался впереди меня...
«Шальке-04» через свою официальную страницу в Twitter поддержал полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, пожелав удачи перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Сегодня день матча у Романа Нойштедтера. Англия – Россия. Удачи, Роман», – говорится в сообщении.
#MATCHDAY für Roman #Neustädter: #ENG vs. #RUS. Viel Erfolg, Roman. #ENGRUS #EURO2016 #S04 pic.twitter.com/S0m8DFtqid— FC Schalke 04 (@s04) 11 июня 2016 г.