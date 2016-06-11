«Шальке-04» поддержал Нойштедтера перед матчем со сборной Англии

«Шальке-04» через свою официальную страницу в Twitter поддержал полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, пожелав удачи перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Сегодня день матча у Романа Нойштедтера. Англия – Россия. Удачи, Роман», – говорится в сообщении.