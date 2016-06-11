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    Бэйл: «Англичане уверены, что могут победить нас, но это будет тяжелая игра»

    Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что игра состоится 16 июня, а уже сегодня валлийцы сыграют с командой Словакии.

    «Матч с Англией — это как дерби, ведь никто не хочет проигрывать такому принципиальному сопернику. У Уэльса больше страсти и гордости, чем у английской сборной. Мы обязательно продемонстрируем это в день игры. Нет никакого давления. Англичане уверены, что могут победить нас, но это будет тяжелая игра. Надеюсь, мы сможем победить», — сказал он.

    Источник: Goal.com

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    11.06.2016 09:48
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 11 июня 2016, 15:27

      Ябуду за Уельс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 11 июня 2016, 14:00

      Принципиальный матч)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 июня 2016, 13:52

      лучше на ничью)

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