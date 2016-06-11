Березуцкий считает, что талисманом сборной России должен стать Дзюба

Защитник сборной России Василий Березуцкий накануне встречи группового этапа Евро-2016 с англичанами поделился мнением об игре форварда Уэйна Руни, а также определился с талисманом национальной команды.

– Вы тоже считаете, что Руни уже не тот?

– Руни стал играть иначе. Возможно, это связано с возрастом. Но он топ-форвард, мы уверены в этом на 100 процентов.

– У сборной Англии есть талисман, львенок, а хранителем его является Крис Смоллинг. Кто или что является талисманом сборной России?

– Пусть нашим талисманом будет Широков. Или Артем Дзюба – как говорит наш тренер, где Дзюба – там победа. Если серьезно, я даже не знаю, о чем вы. Не люблю приметы и талисманы. Давайте лучше талисманом будет вся наша команда. 23 талисмана!