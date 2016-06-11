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    Дешам: «Здорово спасти такой матч»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1).

    «Здорово спасти такой матч. Играть сегодня было совсем не просто. Мы понимали, что победа не гарантирована нам, даже если мы забьем первыми. Румыния создала нам много проблем. У нас было много моментов, но мы также и пропустили.

    Первый матч никогда не бывает легким, но хорошо, что нам удалось начать турнир с победы», – сказал Дешам в эфире TF1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 июня 2016, 11:34

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