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    Мутко: «Сегодня был уже четвертый допинг-контроль для сборной. Проверили четверых»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что сегодня четыре игрока сборной были вызваны для прохождения допинг-контроля.

    «В 6.30, да, но здесь ничего такого нет, все в рамках полномочий.

    К российскому спорту и футболу в частности сейчас, после различных фильмов, давление на российский спорт огромное, повышенное внимание. Сегодня и вчера два раза подряд был допинг-контроль.

    Сборная нормально к этому относится, просто некое недоумение, что могут и в семь прийти. Что-то скрыть сейчас невозможно, вот сборная здесь под контролем. В первый день приехали – десять человек, потом опять, опять вчера, сегодня.

    Это уже четвертый допинг-контроль, каких-то проблем здесь не было. Сегодня проверили четверых.

    Российским спортсменам скрывать нечего, мы ни одно соревнование не скрываем. Надеюсь, что такое же отношение и к другим командам», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2016 23:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Ris 10 июня 2016, 23:28

      Почему не 11?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ris 11 июня 2016, 12:18

      почему не 23?

      1
      Ответить
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    11