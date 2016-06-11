Кубок Америки. Месси поможет Аргентине в матче с Панамой, Чили сыграет против Боливии

У панамцев нет шансов.
В субботу состоятся матчи второго тура группового этапа Кубка Америки в группе D.
Сборная Чили сыграет с командой Боливии, а Аргентина встретится с Панамой. Отметим, что в составе аргентинцев впервые на этом турнире выйдет на поле Лионель Месси. В первом туре Аргентина обыграла Чили со счетом 2:1, а Боливия уступила Панаме (1:2).
«Бомбардир» предлагает вам посмотреть матчи второго тура, воспользовавшись сервисом видеотрансляций.
Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур
Начало – в 02:00 по московскому времени
Начало – в 04:30 по московскому времении