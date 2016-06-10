Полиция подтвердила подлинность документов об участии Де Хеа в сексуальных преступлениях

Национальная полиция Испании подтвердила подлинность документов, касающихся дела об изнасиловании, в которых упомянуты имена Давида Де Хеа и других испанских футболистов.

Ранее эти документы были опубликованы испанскими СМИ, в результате чего Де Хеа оказался в центре скандала и, согласно информации английской прессы, был выведен из состава сборной на Евро.

При этом сообщается, что жертва изнасилования опознала только Де Хеа и Икера Муниаина, а имя Иско, о котором также писали испанские журналисты, в документах отсутствует.

По словам жертвы, Де Хеа контактировал с порно-продюсером Игнасио Фернандесом по кличке Торбе, который подозревается в изнасилованиях, и организовывал встречу с девушками в отеле. В доказательство своих слов жертва представила запись разговора с Де Хеа.