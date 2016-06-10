Неймар может перейти в «ПСЖ» летом 2017 года, его зарплата составит 40 миллионов

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить свою карьеру в «ПСЖ».

Бразильское издание UOL Esporte сообщает, что стороны провели переговоры, на которых присутствовал лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Трансфер должен состояться летом 2017 года, и на новом месте работы Неймар будет получат до 50 миллионов евро в год, 40 из которых составляет оклад, еще 10 – бонусы.

По информации источника, бразильские игроки «ПСЖ» Маркиньос, Тиаго Силва, Давид Луис, Лукас Моура и Максвелл пытаются убедить своего соотечественника присоединиться к ним в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что того же мнения придерживается и отец Неймара.

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