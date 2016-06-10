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    Черданцев: «На Евро-2016 не будет игроков, которые смогут проявить себя неожиданно ярко»

    Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2016.

    «На этот чемпионат не едут футболисты, которые могут проявить себя неожиданно ярко. Есть интересные футболисты в составе французской команды, английской, немецкой. Но это все хорошо известные нам люди, которых мы видим на «Матч ТВ». Выстрелит ли кто-то неожиданно? Думаю, вряд ли. Каких-то новых имен этот чемпионат Европы не откроет.

    Что касается фаворитов, то ожидания от французской сборной в самой Франции достаточно сдержанные. Сами французы не считают свою команду фаворитом. Они считают, что команде не хватает лидера, какими в свое время были Дидье Дешам или Зинедин Зидан. Все в один голос называют Германию. У них действительно хорошая команда, но мне кажется, не такая мощная, какой мы привыкли ее видеть. Испанцы слабее, чем в 2008-м и 2010-м, но остаются при этом испанцами.

    Думаю, скрытый фаворит турнира – сборная Бельгии. По именам, по таланту – это одна из самых интересных команд в мире. Думаю, именно Бельгия на чемпионате мира в России может оказаться одним из главных фаворитов. От Бельгии можно ожидать выхода как минимум в полуфинал, а то и в финал. И я бы еще отметил Хорватию. Мы с коллегами изучали состав. Модрич, Ракитич, Манджукич – там просто сумасшедший подбор игроков, Ковачич в состав не попадает. Думаю, хорваты могут стать открытием этого чемпионата», – сказал Черданцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 17:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 10 июня 2016, 19:25

      сегодня космин моци как отобьет очередной пенальти от франции. ..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 июня 2016, 18:40

      Не согласен, открытия всегда возможны

      1
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