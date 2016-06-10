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    Думбия: «Почему бы вновь не оказаться в ЦСКА?»

    Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия не скрывает своего желания вновь вернуться в армейский клуб.

    – У меня еще три года контракта с «Ромой». Конечно, в футболе возможно все, так почему бы вновь не оказаться в ЦСКА? Это один из лучших клубов, я провел там замечательное время.

    – Полгода вы почти не играли. Не растеряли форму за это время?

    – Можете не сомневаться, я в нормальном состоянии и готов играть. Несмотря на то, что почти не выступал за «Ньюкасл», все это время я регулярно тренировался в составе этого клуба.

    – Следили за выступлениями армейцев во второй части сезона?

    – Естественно! Смотрел матчи, когда была такая возможность, а на одном из них даже побывал лично.

    – Помню тот визит на апрельский поединок ЦСКА – «Динамо», ставший для многих сюрпризом. С удовольствием увиделся с вами на «Арене Химки». Вы тогда не общались о возможности нового пришествия в армейский клуб?

    – Сейчас я принадлежу «Роме», но в футболе может случиться все.

    – ЦСКА стал чемпионом, вам положена золотая медаль. Когда за ней приедете?

    – У меня по-прежнему много друзей в Москве. Обязательно приеду, чтобы повидать их, постараюсь попасть на награждение команды. Очень благодарен руководству клуба, футболистам, тренерам и персоналу команды за эту медаль. Спасибо большое!

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    Источник: Бобсоккер

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    10.06.2016 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      семенчик 10 июня 2016, 13:59

      А кому ты ещё нужен?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 июня 2016, 13:54

      молодцы бабло поимели,пусть придёт свободным игроком потом можно ещё раз продать роме за 15

      2
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 10 июня 2016, 11:27

      Больше ничего не покажет

      0
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