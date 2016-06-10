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    Бэйл: «Моя готовность – 100 процентов!»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своей готовности к турниру накануне старта Евро-2016.

    «Моя готовность – 100 процентов! Нашу команду называют «золотым поколением». Пусть журналисты раздают такие звания, это не наша работа. Но суть в том, что у нас собралась команда, которая приехала во Францию не для того, чтобы отбывать номер. Мы едины. Мы как братья. И хотим подарить праздник друг другу и болельщикам хорошей игрой.

    Даже слышать не хочу о том, что сборная Уэльса – это «команда имени Бэйла». На поле выйдут 11 человек. Каждый будет биться друг за друга», – рассказал Бэйл.

    Свой стартовый матч на турнире Уэльс проведет против Словакии 11 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2016 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      FANS86 11 июня 2016, 18:56

      Тебя Вовка сломает!!!!

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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 12:55

      Молодец!

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