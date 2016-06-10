Слуцкий: «На ЧМ-2018 будут играть Березуцкий и Игнашевич, а ЧМ в Катаре, может, вообще не будет»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о центральных защитниках команды и невызове футболистов «Ростова», а также поделился мнением относительно возможности проведения ЧМ-2022 в Катаре.

– А правда, что вы на чемпионате мира-2018 собираетесь играть центральной парой защитников Березуцкий-Игнашевич?

– Конечно. А какой еще? Во-первых, я еще не знаю, буду ли работать в 2018 году. А так – да.

– Почему из почти чемпионского состава «Ростова» никто не поехал?

– «Почти чемпионского» – это все-таки не чемпионского. Давайте, назовите трех лучших игроков «Ростова».

– Баштуш, Муса Думбия… Просто «Ростов» – это наш «Лестер».

– Если они так же продолжат, то из «Ростова» будет куча игроков в сборной.

– А вам не кажется, что играть чемпионат мира в Катаре – это бред?

– Они что-нибудь придумают, что-нибудь сделают, какие-нибудь кондиционеры. Или поменяют время года. А может, вообще не будет чемпионата мира в Катаре в связи со всеми этими ситуациями в ФИФА, – сказал Слуцкий.