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  • Слуцкий: «На ЧМ-2018 будут играть Березуцкий и Игнашевич, а ЧМ в Катаре, может, вообще не будет»

Слуцкий: «На ЧМ-2018 будут играть Березуцкий и Игнашевич, а ЧМ в Катаре, может, вообще не будет»

10 июня 2016, 01:55
13

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о центральных защитниках команды и невызове футболистов «Ростова», а также поделился мнением относительно возможности проведения ЧМ-2022 в Катаре.

– А правда, что вы на чемпионате мира-2018 собираетесь играть центральной парой защитников Березуцкий-Игнашевич?

– Конечно. А какой еще? Во-первых, я еще не знаю, буду ли работать в 2018 году. А так – да.

– Почему из почти чемпионского состава «Ростова» никто не поехал?

– «Почти чемпионского» – это все-таки не чемпионского. Давайте, назовите трех лучших игроков «Ростова».

– Баштуш, Муса Думбия… Просто «Ростов» – это наш «Лестер».

– Если они так же продолжат, то из «Ростова» будет куча игроков в сборной.

– А вам не кажется, что играть чемпионат мира в Катаре – это бред?

– Они что-нибудь придумают, что-нибудь сделают, какие-нибудь кондиционеры. Или поменяют время года. А может, вообще не будет чемпионата мира в Катаре в связи со всеми этими ситуациями в ФИФА, – сказал Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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арейская
1465514641
Это, конечно-же, была шутка, хотя если Слуцкий останется у руля сборной, всё может быть
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Nesterenko
1465516411
Не дай бог!!!!!! Совсем уже рихнулся, Онопко ещё вызови бл.ть !!!!!
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absurd9
1465528043
Это шутка)
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maior-60
1465528658
Чего загадывать? Евро всё и покажет...
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Bumbleezzy
1465533694
на чм-2030 тоже будут выступать, сделают из них киборгов
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Garrincha58
1465539764
видать Леню журналюги совсем достали нервишки сдают качающийся Леонид совсем доходит до точки кипения
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семенчик
1465540306
Надеюсь это шутка про игнашевичых
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Sergsteb
1465542965
К 2022 году возможно и самого Катара уже не будет
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Обер-КанцлерЪ
1465550012
После этого Евро Вас вышибут из сборной, Леонид, а новый тренер не потащит на ЧМ-18 старый конский забор 100%
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subbotaspartak
1465552508
В бой идут старые мерины, у нас их немерено. Табуны по России пасутся, пастухом у них слуцкий. Ничего. Отправляйте к нам в мяскомьинат, Ошкурим всех подряд.
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