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  • Аршавин: «Самым легким соперником в группе выглядит Уэльс, словаки – самый неудобный»

Аршавин: «Самым легким соперником в группе выглядит Уэльс, словаки – самый неудобный»

10 июня 2016, 01:11
3

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о соперниках россиян по группе на чемпионате Европы.

«В нашей группе нет соперников, которые нам не по зубам. Мы способны обыграть любого. Где-то за счет везения, где-то за счет мастерства. Может быть, к третьему матчу у нас появится поставленная игра. Почему так поздно? Хорошо, давайте к первому.

Самым легким соперником выглядит Уэльс. Интересной будет игра с Англией. Со Словакией обычно трудно играть, они больше мешают играть сопернику и ждут ошибки, чтобы реализовать контратаку. Наверное, словаки – самый неудобный соперник.

Думаю, что в целом наша сборная намного класснее Уэльса. Но считая Уэльс не самой сильной командой, все равно бы не расслаблялся. Боевитые ребята, играют в Британии, просто так ничего не отдадут. А Бэйл и Рэмзи будут играть важную роль и способны на многое», – сказал Аршавин.

Также экс-капитан сборной назвал игроков, которые, по его мнению, могут хорошо проявить себя на Евро.

«Я бы назвал Кокорина и Смолова. Кокорин для меня — самый талантливый футболист нового или данного поколения. Может быть, Головин тоже проявит себя. Молодой пацан, так его назову. А Игорь Акинфеев известен всему миру очень давно, поэтому его и выделяют».

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Англия Уэльс Словакия Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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Lordfrax
1465510780
Почему так поздно? Хорошо, давайте к первому. Примерно также на экзамене отвечаю
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Kulimen
1465538080
Андрю на Евро не попал, и теперь так разговаривает. Вот если б его взяли в команду, говорил бы, что все соперники сильные и всякое может быть.
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Serjoga
1465564099
Вот от Уэльса Россия точно не дождется "подарка" в виде 3-х очков!
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