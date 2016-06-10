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    Аршавин: «Самым легким соперником в группе выглядит Уэльс, словаки – самый неудобный»

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о соперниках россиян по группе на чемпионате Европы.

    «В нашей группе нет соперников, которые нам не по зубам. Мы способны обыграть любого. Где-то за счет везения, где-то за счет мастерства. Может быть, к третьему матчу у нас появится поставленная игра. Почему так поздно? Хорошо, давайте к первому.

    Самым легким соперником выглядит Уэльс. Интересной будет игра с Англией. Со Словакией обычно трудно играть, они больше мешают играть сопернику и ждут ошибки, чтобы реализовать контратаку. Наверное, словаки – самый неудобный соперник.

    Думаю, что в целом наша сборная намного класснее Уэльса. Но считая Уэльс не самой сильной командой, все равно бы не расслаблялся. Боевитые ребята, играют в Британии, просто так ничего не отдадут. А Бэйл и Рэмзи будут играть важную роль и способны на многое», – сказал Аршавин.

    Также экс-капитан сборной назвал игроков, которые, по его мнению, могут хорошо проявить себя на Евро.

    «Я бы назвал Кокорина и Смолова. Кокорин для меня — самый талантливый футболист нового или данного поколения. Может быть, Головин тоже проявит себя. Молодой пацан, так его назову. А Игорь Акинфеев известен всему миру очень давно, поэтому его и выделяют».

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2016 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июня 2016, 16:08

      Вот от Уэльса Россия точно не дождется "подарка" в виде 3-х очков!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 08:54

      Андрю на Евро не попал, и теперь так разговаривает. Вот если б его взяли в команду, говорил бы, что все соперники сильные и всякое может быть.

      1
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 10 июня 2016, 01:19

      Почему так поздно? Хорошо, давайте к первому.

      Примерно также на экзамене отвечаю

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