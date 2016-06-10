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    Погба сделал прическу в виде петуха – символа сборной Франции

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба обновил прическу перед стартом чемпионата Европы.

    Теперь на виске футболиста изображен петух, который является символом французской национальной команды.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.06.2016 00:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 10 июня 2016, 19:38

      На зоне б не поняли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 июня 2016, 11:23

      Дети, петух - это такая домашняя птица, весьма полезная. И весьма агрессивная.
      Если у вас петух ассоциируется с чем-то ещё, то это не проблема Погба, а проблема с вашими мозгами.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 10 июня 2016, 11:03

      За этого парня Реал готов отдать 120 миллионов евро, а чего добились вы, петушки?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 08:58

      Он и без этой прически петухом был

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      roskaz 10 июня 2016, 08:21

      Ну теперь сборной Румынии ничего не остаётся как "припустить" французов на открытии Чемпионата.

      -2
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 10 июня 2016, 07:35

      Не повезло Франции с национальным символом...

      2
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 10 июня 2016, 04:52

      Петушок Погба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 10 июня 2016, 04:24

      Эх, пацан не по понятиям живет

      2
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 10 июня 2016, 02:59

      Да он сам -петух!Вот и сделал причу...Клоун.

      -3
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 10 июня 2016, 00:53

      Теперь осталось всех куриц оформить) Forza Pogba!!

      0
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