Погба сделал прическу в виде петуха – символа сборной Франции

На зоне б не поняли...
Полузащитник сборной Франции Поль Погба обновил прическу перед стартом чемпионата Европы.
Теперь на виске футболиста изображен петух, который является символом французской национальной команды.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба обновил прическу перед стартом чемпионата Европы.
Теперь на виске футболиста изображен петух, который является символом французской национальной команды.
На зоне б не поняли...
Дети, петух - это такая домашняя птица, весьма полезная. И весьма агрессивная.
Если у вас петух ассоциируется с чем-то ещё, то это не проблема Погба, а проблема с вашими мозгами.
Ну теперь сборной Румынии ничего не остаётся как "припустить" французов на открытии Чемпионата.
Не повезло Франции с национальным символом...
Петушок Погба
Эх, пацан не по понятиям живет
Да он сам -петух!Вот и сделал причу...Клоун.
Теперь осталось всех куриц оформить) Forza Pogba!!