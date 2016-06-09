Мутко: «Включение Косово и Гибралтара в отбор ЧМ-2018 несет для нас ряд проблем. Будем разбираться»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал включение сборных Косово и Гибралтара в отборочные группы квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года. Косовары и гибралтарцы попали в группы I и H соответственно.

Сборная России по этой причине не сможет проводить товарищеские матчи с командами из группы H, как предполагалось ранее.

«Это было ожидаемо. Для нас это несет ряд проблем. Европейские команды заняты, у них календарь. В эти дни с ними будет сложно играть, все расписано. Следующий момент – это централизованные коммерческое права. Будем разбираться вместе с УЕФА. Пока они нас заверили, что у нас будет поддержка. Будем вместе решать, что делать», — сказал Мутко.