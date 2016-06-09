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    Косово и Гибралтар включены в отбор ЧМ-2018, Россия лишилась товарищеских матчей

    Сегодня чрезвычайным комитетом УЕФА было принято решение о включении сборных Косово и Гибралтара в состав отборочных групп чемпионата мира 2018 года.

    Команда Косово попала в группу I, где также будут играть Хорватия, Исландия, Украина, Турция и Финляндия.

    Гибралтар включен в группу H, в которой выступят сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии и Кипра.

    Ранее предполагалось, что сборная России как хозяйка ЧМ будет выступать вне конкурса именно в группе H, однако после включения туда Гибралтара это стало невозможным. С кем команда России будет проводить товарищеские матчи в ходе подготовки к ЧМ, пока остается неизвестным.

    Напомним, футбольные федерации Косово и Гибралтара в этом году были приняты в УЕФА и ФИФА.

    Источник: ФИФА

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    09.06.2016 21:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +185

      Edward52 10 июня 2016, 08:16

      К тому времени еще столько событий произойдет, что мало не покажется. Так что не стоит волноваться. Главное, чтобы было кому играть, а с кем найдется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 10 июня 2016, 06:14

      Пусть снова делают сборную России-2, и пусть между собой играют, заодно молодежь подтянется в основу. Ну или смотрят на другие континенты, возможно там удастся как по календарю подгадать, чтоб всем удобно было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 10 июня 2016, 01:04

      Россия вперед

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 июня 2016, 23:56

      Договоримся с кем нибудь, мало команд чтоли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 9 июня 2016, 23:37

      Со странами Ю.Америки, с азиатскими странами

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 июня 2016, 22:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никогда такого не было, чтобы команда хозяйка играла в какой то группе, даже товарняки

      -4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > alex kidn 9 июня 2016, 22:59

      французы играли при отборе к ЧЕ -16 В группе с португалией арменией албанией.и еще с кем-то

      3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 июня 2016, 22:31

      надо играть с сильными командами с любой из южной америки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > KARAT777 9 июня 2016, 23:20

      Ага, Суринам, к примеру)

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 июня 2016, 22:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и в чем проблема? Включили, да и хрен с ними. Пусть теперь крымский футбол признают! Спарринг партнеров найдем легко, а дальше жребий покажет.

      -5
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      Рейтинг: +59

      Galdini 9 июня 2016, 22:22

      Все эти карлики должны тусоваться в отдельном дивизионе, как в хоккее!

      0
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 9 июня 2016, 22:10

      Да уж... Суки, непризнанное косово приняли и какой-то хутор гибралтар, дальше скажут, что ЧМ в России без сборной России пройдет. Нет слов, одни восклицательные знаки!

      -1
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