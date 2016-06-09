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  • Косово и Гибралтар включены в отбор ЧМ-2018, Россия лишилась товарищеских матчей

Косово и Гибралтар включены в отбор ЧМ-2018, Россия лишилась товарищеских матчей

9 июня 2016, 21:50
17

Сегодня чрезвычайным комитетом УЕФА было принято решение о включении сборных Косово и Гибралтара в состав отборочных групп чемпионата мира 2018 года.

Команда Косово попала в группу I, где также будут играть Хорватия, Исландия, Украина, Турция и Финляндия.

Гибралтар включен в группу H, в которой выступят сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии и Кипра.

Ранее предполагалось, что сборная России как хозяйка ЧМ будет выступать вне конкурса именно в группе H, однако после включения туда Гибралтара это стало невозможным. С кем команда России будет проводить товарищеские матчи в ходе подготовки к ЧМ, пока остается неизвестным.

Напомним, футбольные федерации Косово и Гибралтара в этом году были приняты в УЕФА и ФИФА.

Источник: ФИФА
Весь мир Косово Гибралтар Россия
Комментарии (17)
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Кукуха
1465498998
Странное решение...
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Тraumtanzеr
1465499277
Теперь можно компенсации требовать спокойно.
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СОКОЛ САРАТОВ
1465499294
ВСЕ ПРОТИВ РОССИИ.ЛИШЬ БЫ НА СДЕЛАТЬ ХУЖЕ.
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Ч.В.Г.
1465499447
Да уж... Суки, непризнанное косово приняли и какой-то хутор гибралтар, дальше скажут, что ЧМ в России без сборной России пройдет. Нет слов, одни восклицательные знаки!
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Galdini
1465500147
Все эти карлики должны тусоваться в отдельном дивизионе, как в хоккее!
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Антибиотик
1465500177
Ну и в чем проблема? Включили, да и хрен с ними. Пусть теперь крымский футбол признают! Спарринг партнеров найдем легко, а дальше жребий покажет.
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KARAT777
1465500682
надо играть с сильными командами с любой из южной америки
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alex kidn
1465501923
Никогда такого не было, чтобы команда хозяйка играла в какой то группе, даже товарняки
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samara94
1465509859
Россия вперед
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Petrak86
1465528474
Пусть снова делают сборную России-2, и пусть между собой играют, заодно молодежь подтянется в основу. Ну или смотрят на другие континенты, возможно там удастся как по календарю подгадать, чтоб всем удобно было
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