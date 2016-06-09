Косово и Гибралтар включены в отбор ЧМ-2018, Россия лишилась товарищеских матчей

Сегодня чрезвычайным комитетом УЕФА было принято решение о включении сборных Косово и Гибралтара в состав отборочных групп чемпионата мира 2018 года.

Команда Косово попала в группу I, где также будут играть Хорватия, Исландия, Украина, Турция и Финляндия.

Гибралтар включен в группу H, в которой выступят сборные Бельгии, Боснии и Герцеговины, Греции, Эстонии и Кипра.

Ранее предполагалось, что сборная России как хозяйка ЧМ будет выступать вне конкурса именно в группе H, однако после включения туда Гибралтара это стало невозможным. С кем команда России будет проводить товарищеские матчи в ходе подготовки к ЧМ, пока остается неизвестным.

Напомним, футбольные федерации Косово и Гибралтара в этом году были приняты в УЕФА и ФИФА.