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    Алексей Попов не верит, что «Ростов» сможет удачно выступить в Лиге чемпионов

    Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов оценил шансы «Ростова» на удачное выступление в еврокубках. Напомним, что команда Курбана Бердыева заняла второе место в прошедшем сезоне чемпионате России, которое гарантировало ей участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    – «Ростову» предстоит дебют в Лиге чемпионов. Верите ли в успешное выступление команды в евротурнире, где они в квалификации будут несеянными?

    – Не верю, если честно. Хотелось бы этого, конечно, ведь там будут очки для России, буду болеть, но южанам будет очень тяжело.

    – Стоит ли ждать от коллектива какого-то серьезного усиления? Они ведь из года в год испытывают серьезные финансовые трудности. Короткой скамейки им сейчас точно не хватит на все фронты.

    – Многие сейчас шутят, что это будет первый клуб, который сыграет в Лиге чемпионов, а затем вылетит в ФНЛ. Они могут все поставить на еврокубки, отодвинув на второй план домашний чемпионат. У нормального клуба должно быть 20-23 человека, которые готовы в любое время выйти на поле и достойно выступить. Да, у «Ростова» нет такого качественного состава, им будет тяжело. Но все будет зависеть от того, какие требования руководству выдвинул Бердыев. У него есть большой опыт выступления на мировой арене и, если его пожелания будут выполнены, то есть шанс на успех.

    – То есть нам снова ждать победы над «Барселоной» в Испании?

    – Все возможно. Может, ты будешь в тот момент в лучшей форме, чем Месси или Неймар. В этом нет ничего удивительного. Да, аргентинец может быть лучше на протяжении всего сезона, но в эту конкретную секунду ты можешь его переиграть.

    Полностью интервью с Алексеем Поповым читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 18:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 июня 2016, 09:26

      Все будет хорошо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -6

      Инженер Карасик 12 июня 2016, 13:26

      Ни одного игрока из Ростова нет на ЧЕ, так что у них есть шанс хорошо подготовиться и так же выступить. Время покажет...

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 10 июня 2016, 23:08

      Скорее всего они будут в лиге Европы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Alex Flash 11 июня 2016, 11:18

      Согласен. Реальное место Ростова - ЛЕ. И чем раньше мой любимый клуб окажется там, тем лучше. С ув.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 июня 2016, 11:02

      А в ЦСКА он верит?

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