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    Нойштедтер: «На позиции опорного полузащитника играл почти всю жизнь»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о подготовке к Евро-2016, а также отметил, что готов выступать в национальной команде на позиции опорного полузащитника.

    «Хорошо потренировались, подготовились. С пацанами хорошо общаюсь, будто я давно в сборной. Отлично чувствую себя здесь.

    Я опорного почти всю жизнь играл, знаю эту позицию, знаю, как действовать. На этом месте всегда надо бегать. Конечно, получилось все очень быстро, полгода назад я не мог такого представить, что смогу сыграть за сборную России на Евро», – сказал Нойштедтер.

    Источник: Р-Спорт

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    09.06.2016 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 9 июня 2016, 20:38

      И мы не представляли.

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