Стогниенко: «Суарес – сильнейший футболист в мире»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко признался, что считает нападающего «Барселоны» Луиса Суареса сильнейшим игроком мира.

«Луис – пример человека, который может тащить всю команду, как в «Ливерпуле», может забивать, а может подыгрывать, как иногда в «Барселоне». Абсолютно не эгоистичный нападающий, умеющий на поле абсолютно все.

Он может забивать еще больше, но команде это не нужно. Потому что при наличии такой троицы в атаке «Барсы» нужно делить обязанности. Потому для меня Суарес – сильнейший футболист в мире», – сказал Стогниенко.