Моуринью: «Руни может завершить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверен, что нападающий сборной Англии Уэйн Руни может завершить карьеру в стане манкунианцев. Португальский специалист считает 30-летнего игрока лучшим футболистом Англии последнего десятилетия.

Руни перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2004 году. Сумма его трансфера составила 37 миллионов фунтов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне Руни провел в составе «МЮ» 41 матч, в которых отметился 15 голами и шестью голевыми передачами.