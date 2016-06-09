Кубок Америки. Бразилия разгромила Гаити

В рамках второго тура группового турнира Кубка Америки сборная Бразилии разгромила Гаити. Эта победа стала первой для команды под управлением Дунги на турнире. Стоит отметить, что хет-трик в этой встрече оформил Филипе Коутиньо, дубль – Ренато Аугусто. Нападающий «Зенита» Халк провел матч на скамейке запасных.

Кубок Америки. Групповой этап. 2-й тур. Группа B

Бразилия – Гаити – 7:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 14; 2:0 – Коутиньо; 29. 3:0 – Аугусто; 35. 4:0 – Габриэль; 59. 5:0 – Лима, 67; 5:1 – Марселин, 70; 6:1 – Аугусто, 86; 7:1 – Коутиньо, 90+2.