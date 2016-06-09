«Рома» назвала цену за Наингголана

«Рома» не будет препятствовать уходу полузащитника Раджи Наингголана в «Челси», если лондонский клуб согласится заплатить за него 45 миллионов евро в качестве компенсации. Напомним, слухи уже не раз связывали бельгийца с возможным переходом в «Челси», а сегодня он и сам в интервью признался, что будущий наставник лондонцев Антонио Конте уже давно хочет видеть его в своей команде.

В завершившемся розыгрыше Серии А Наингголан принял участие в 35-ти поединках, забил шесть голов и заработал 10 желтых карточек.