Риццоли обслужит матч Англия – Россия

Известный итальянский арбитр Никола Риццоли назначен на обслуживание матча группового турнира Евро-2016 между сборными России и Англии, который состоится в Марселе 11 июня, сообщает пресс-служба УЕФА. Его помощниками станут Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини, Джанлука Кариолато, Лука Банти и Антонио Дамато.

Стоит отметить, что Риццоли работал в финальном матче чемпионата мира-2014. В свободное от судейства времени итальянец работает архитектором.