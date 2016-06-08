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    Риццоли обслужит матч Англия – Россия

    Известный итальянский арбитр Никола Риццоли назначен на обслуживание матча группового турнира Евро-2016 между сборными России и Англии, который состоится в Марселе 11 июня, сообщает пресс-служба УЕФА. Его помощниками станут Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини, Джанлука Кариолато, Лука Банти и Антонио Дамато.

    Стоит отметить, что Риццоли работал в финальном матче чемпионата мира-2014. В свободное от судейства времени итальянец работает архитектором.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 15:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 8 июня 2016, 20:37

      Озвучивая министра спорта:
      Сеньор Риццоли ,наши братки решили на своем сходняке
      назначить тебя 12-м в банду Слуцкага.
      Ну,ты панял.Не дурак .И судить будешь.Ну ,а потом обсудим,как ты справился,родной ты наш))))

      1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 8 июня 2016, 20:14

      так то он хороший судья, но этот косяк в 1/4, когда Барса вылетела, был конечно грубой ошибкой

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Костя из Барселоны 8 июня 2016, 20:56

      Барса вылетела абсолютно справедливо.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > Fetax 9 июня 2016, 15:37

      В конце матча, когда он не назначил пенальти.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > Антибиотик 9 июня 2016, 15:38

      ну не знаю, не знаю...

      0
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      Рейтинг: +185

      Edward52 8 июня 2016, 19:00

      Будет Россия нормально и самоотверженно играть, тогда и судейство будет нормальное.

      0
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      Рейтинг: +11

      QPromes 8 июня 2016, 17:41

      Узнай, какой из тебя комментатор. http://bombardir.ru/posts/1002

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 8 июня 2016, 17:23

      Нормальный арбитр!

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 8 июня 2016, 17:19

      Надеюсь, судейство будет честным.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июня 2016, 17:06

      Акинфеева удали.

      -2
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 8 июня 2016, 16:27

      Знаем теперь кому газобаксы сувать!!!

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 16:10

      Хочется честного судейства.

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