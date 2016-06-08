Риццоли обслужит матч Англия – Россия

Озвучивая министра спорта:
Сеньор Риццоли ,наши братки решили на своем сходняке
назначить тебя 12-м в банду Слуцкага.
Ну,ты панял.Не дурак .И судить будешь.Ну ,а потом обсудим,как ты справился,родной ты наш))))
Известный итальянский арбитр Никола Риццоли назначен на обслуживание матча группового турнира Евро-2016 между сборными России и Англии, который состоится в Марселе 11 июня, сообщает пресс-служба УЕФА. Его помощниками станут Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини, Джанлука Кариолато, Лука Банти и Антонио Дамато.
Стоит отметить, что Риццоли работал в финальном матче чемпионата мира-2014. В свободное от судейства времени итальянец работает архитектором.