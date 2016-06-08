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    Ананко: «Желаю «Спартаку» вернуть былую историю»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Ананко не стал рассказывать о причинах расторжения контракта с красно-белыми. Напомним, что в последнее время он занимал одну из должностей в тренерском штабе клуба.

    «Хочу поблагодарить руководство команды за оказанное доверие. Работников клуба и спортивной базы «Тарасовка», администрацию основной команды и футболистов, всех без исключения за совместную работу. А также лучших — болельщиков ФК «Спартак» за преданность клубу. Желаю «Спартаку» вернуть былую историю как можно быстрее», — заявил Ананко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2016 10:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 16:00

      Былая История отчётливо пахнет бромантаном.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      rjj 8 июня 2016, 12:51


      Диктор +1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2016, 12:28

      Мы все этого желаем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 8 июня 2016, 12:24

      Если бы они меньше говорили, а больше делали, может тогда и толк был.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ViktorMG 8 июня 2016, 16:01

      Они спартачи. Они не могут иначе. Они не созданы для труда, тем более для честного труда - вся суть спартачества - в болтании.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 8 июня 2016, 10:49

      А Ананко был главным тренером?

      2
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