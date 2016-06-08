«Ювентус» и «Бавария» проведут переговоры по Бенатиа и Гетце

«Ювентус» намерен приобрести двух игроков «Баварии».

Сообщается, что руководство туринского клуба проведет с мюнхенцами переговоры о переходе защитника Мехди Бенатиа. Кроме того, по информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта намерен поднять вопрос о возможности трансфера Марио Гетце, которому новый главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не гарантировал постоянной игровой практики.

В минувшем сезоне Бенатиа сыграл за «Бааврию» 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевых передачи. На счету Гетце 21 выход на поле, шесть голов и четыре результативных паса.