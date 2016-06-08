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    Актер из «Игры престолов»: «Роналду, если ты забьешь Исландии, я тебя найду и раздавлю голову»

    Исландский актер Хафтор Бьернссон, который играет Григора «Гору» Клигана в популярном сериале «Игра престолов», записал видеообращение в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, команды Исландии и Португалии сыграют в одной группе на Евро-2016.

    «Я – Хафтор Бьорнссон, Гора из «Игры престолов». Я меня есть послание для Криштиану Роналду.

    Я знаю, что ты будешь играть против Исландии. Если ты посмеешь забить моим соотечественникам, то я найду тебя и раздавлю твою голову, как сделал это с Красным Змеем», – сказал Бьернссон.

    Источник: YouTube

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    08.06.2016 01:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 8 июня 2016, 10:24

      Как это к футболу относится? Ну давайте развернем С-400 и будем чемпионами без соперников...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 8 июня 2016, 10:04

      Не догонишь ты его, он уже в Португезу стартанул от твоего послания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mayski 8 июня 2016, 07:49

      КриРо наймет Сандора Клигана для охраны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июня 2016, 06:14

      Для пущего эффекта надо было в кадре раздавить арбуз))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 8 июня 2016, 04:31

      Теперь Раналда 3 забьет,из принципа.

      1
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Ronaldinho R10 8 июня 2016, 05:27

      или испугается и не выйдет на поле, что в случае с кристинкой более вероятно

      -1
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