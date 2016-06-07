Игроки «Лестера» уговорили Варди остаться в клубе

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

Сообщается, что после того, как лондонцы выразили готовность заплатить отступные за Варди, его партнеры по «Лестеру» Каспер Шмейхель, Роберт Хут и Уэс Морган на протяжении нескольких дней убеждали игрока остаться в команде, чтобы сыграть в Лиге чемпионов прежним составом.

По информации источника, Варди сообщил одноклубникам, что отказывается от предложения «Арсенала».

В прошлом сезоне Варди забил 24 гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за «Лестер».