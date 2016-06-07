Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки «Лестера» уговорили Варди остаться в клубе

7 июня 2016, 23:04
25

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

Сообщается, что после того, как лондонцы выразили готовность заплатить отступные за Варди, его партнеры по «Лестеру» Каспер Шмейхель, Роберт Хут и Уэс Морган на протяжении нескольких дней убеждали игрока остаться в команде, чтобы сыграть в Лиге чемпионов прежним составом.

По информации источника, Варди сообщил одноклубникам, что отказывается от предложения «Арсенала».

В прошлом сезоне Варди забил 24 гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за «Лестер».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Лестер Арсенал Варди Джейми
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1465330034
Если правда....то только бравооооо....
Ответить
Zigagurt
1465330088
Мужик
Ответить
CSKA471
1465330342
Ну если правда то реально респект!!!!
Ответить
Pres Arsenal
1465330693
Ну и глупый,в следующем сезоне Лестер вряд ли выше третьего места подымется,да и в ЛЧ и с группы не выйдет,в какую бы группу не попал бы
Ответить
Котокрол
1465334686
Не понимаю игроков, которые добиваются с клубом высот, которых от него не ожидали в начале сезона..выходят в ЛЧ.. просто вырывают на зубах вопреки всему и сразу же бегут в топ-клубы, бросая на произвол судьбы свой клуб,за который так сражался.. отыграй ты 2-3 сезона на таком же уровне в своём клубе, а потом уже беги, если приспичило.. а то ведь зазнаются, а когда их купили, то сидят на скамейке и выходят ради усиления игры в конце..в итоге игрового времени становится меньше и тд.. Да и вывести свою команду в ЛЧ и не сыграть в ней-это как минимум не умно..ведь не всегда такой шанс выпадает.. Я не конкретно про Варди, а даже элементарно про некоторых игроков Ростова..
Ответить
geragera
1465336541
ну и зря. в следующем сезоне может и не быть предложений нормальных
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1465336870
"...на протяжении нескольких дней убеждали игрока остаться..."))) Сразу вспомнился фрагмент рассказа Городинского "Зашитый": "На следующий день по старинному обычаю ко мне пришли сваты. Лидиный отец и брат. Они выломали дверь и сватали меня руками и ногами и другими предметами до тех пор, пока я не понял, что страстно Лидию люблю."
Ответить
tanis 29
1465353204
только сохранив Варди и Мареза "Лестер" сможет успешно выступить в новом сезоне.
Ответить
meiram
1465366567
Не хотелось,чтобы такая фантастическая команда распалась! Мы зауважали и полюбили эту команду и хотим,чтобы сказка продолжалась!
Ответить
бочаров
1465434561
да как проститутка где больше дадут с тем и буду
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
1
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
3
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
2
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
4
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+