Мостовой: «Не совсем приятно, что меня назвал дилетантом Слуцкий, который в футбол не играл»

Сам болею за коней более 30 лет, но Слуцкого как тренера не воспринимаю(в сборную он зачем совсем не понимаю, тренер сборной должен был быть Бердыев уже года 3-5), тактика команды ЦСКА не о чем. Как тренер Леня очень слаб и не ему говорить о легенде советского футбола Мостовом, который в свое время действительно играл, а в настоящее время не боится сказать и облить грязью нашу сборную и тренера. В действительности у нас, в данный момент, сборная на уровне Андорры, только все денежные звезды. Акинфеева хаить не надо, что он пропускает, если нет команды вратарь за всех отвечать не может. Слуцкий собрал очень слабую сборную, я думаю все согласятся, так кто дилетант?
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого. Напомним, ранее Слуцкий назвал Мостового дилетантом.
«Было не совсем приятно, что о тебе говорит такие вещи человек, который в футбол не играл. С другой стороны, я за свою футбольную жизнь много всяких людей повидал. Обижаться смысла нет.
Жизнь – она такая: сегодня ты на коне, и все к тебе бегут, готовы облизать с ног до головы, а завтра тебя уберут – и все мимо пройдут, никто не поздоровается.
Я через все это прошел. Когда я играл, ко мне все за километр бежали, только чтобы пожать руку. Я к этому спокойно отношусь. А мнение мое всегда было и будет по футболу.
Если бы время можно было повернуть вспять, я бы сказал о Слуцком то же самое. Я ведь ничего противофутбольного не сказал. А он ответил не совсем тактично и не по-футбольному», — сказал Мостовой.