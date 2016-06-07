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    Мостовой: «Не совсем приятно, что меня назвал дилетантом Слуцкий, который в футбол не играл»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Леонида Слуцкого. Напомним, ранее Слуцкий назвал Мостового дилетантом.

    «Было не совсем приятно, что о тебе говорит такие вещи человек, который в футбол не играл. С другой стороны, я за свою футбольную жизнь много всяких людей повидал. Обижаться смысла нет.

    Жизнь – она такая: сегодня ты на коне, и все к тебе бегут, готовы облизать с ног до головы, а завтра тебя уберут – и все мимо пройдут, никто не поздоровается.

    Я через все это прошел. Когда я играл, ко мне все за километр бежали, только чтобы пожать руку. Я к этому спокойно отношусь. А мнение мое всегда было и будет по футболу.

    Если бы время можно было повернуть вспять, я бы сказал о Слуцком то же самое. Я ведь ничего противофутбольного не сказал. А он ответил не совсем тактично и не по-футбольному», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2016 22:02
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +388

      R015RK 8 июня 2016, 20:20

      Сам болею за коней более 30 лет, но Слуцкого как тренера не воспринимаю(в сборную он зачем совсем не понимаю, тренер сборной должен был быть Бердыев уже года 3-5), тактика команды ЦСКА не о чем. Как тренер Леня очень слаб и не ему говорить о легенде советского футбола Мостовом, который в свое время действительно играл, а в настоящее время не боится сказать и облить грязью нашу сборную и тренера. В действительности у нас, в данный момент, сборная на уровне Андорры, только все денежные звезды. Акинфеева хаить не надо, что он пропускает, если нет команды вратарь за всех отвечать не может. Слуцкий собрал очень слабую сборную, я думаю все согласятся, так кто дилетант?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 июня 2016, 12:26

      Ты кого тренировал? Кто ты в тренерской среде? Ты игрок! При чем бывший! Вот и комментируй и анализируй игру игроков. А тренеров и вратарей, в чем не смыслишь, не трогай! И не будешь дилетантом!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 8 июня 2016, 12:08

      Как то не приятно читать все это. Вспоминаются слова Бубнова:"Посмотрел бы на Слуцкого тренируй он Арсенал без бабок а Аленичев ЦСКА с бабками". А Мостовой по моему имеет право говорить что думает о сборной. Если кто - то не согласен надо объяснить не согласие а не обзывать человека. Я вот не думаю что мои мысли- истина первой инстанции но почему бы не высказать- парни продули на последних евро и мире а он их в сборную тащит, парни сидят на лавке и вылетели в фнл, а он их в сборную тащит, парни выиграли серебро а никого в сборной.........правильно все решают бабки. Не думаю что
      сборная хорошо выступит во Франции (искренне хочу ошибаться).

      6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Серёга Краснодарский 8 июня 2016, 14:44

      В точку!

      1
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 июня 2016, 11:17

      Много футболистов были чемпионами мира, но только один состоялся как чемпион мира как футболист и как тренер - Франц Беккенбауэр.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 8 июня 2016, 10:22

      Лоза от футбола

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 июня 2016, 10:16

      Как обычно СМИ доносят информацию искаженную, отчего и появляются такие интервью... Слуцкий выделял, что он с большим уважением относится к заслугам Мостового как футболиста. Но в критике тренерской работы он дилетант. И с этим сложно согласиться. Если бы его поставили президентом клуба, он тоже был бы дилетантом на этой должности. Но, о Боже, как так? Он же в футбол играл! Ему же футболисту руку пожимали! Он должен быть безупречным президентом, тренером, скаутом, функционером и во всех смежных должностях, связанных с футболом!

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 июня 2016, 09:09

      Мне кажется нужно прекратить обоим эту информационную войну между собой и как мужчины извинится друг перед другом за свои колкости! Нужно уважать критику Мостового, как бывшего опытного футболиста и быть самокритичным Слуцкому, потому что кроме достижений в чемпионате России он ничего не добился!

      0
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > meiram 8 июня 2016, 09:44

      для такого молодого тренера это многое! Кто может его переплюнуть? И у Лёни достижений как минимум раза в 2 больше

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июня 2016, 07:51

      Интересные дебаты
      Провели не дебютанты?
      Слуцкий для меня не тренер,
      А повезло - попутный ветер.

      2
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > subbotaspartak 8 июня 2016, 09:38

      Для мясных вообще тренеров нет, все бегут с болота)

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 июня 2016, 07:44

      А.Мостовому напомню,что Л.Слуцкий тренер и футболистом он не должен быть.
      И есть такое: Геморрой не обязательно иметь, а знать о нем можно.

      -1
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 8 июня 2016, 00:56

      Слуцкий:"В прошлом – выдающиеся футболисты, никто не оспаривает их величия. Но тренер – совсем другая профессия".Всё по делу сказал,на что обижаться?

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