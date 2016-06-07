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    «Уфа» продала Пауревича в «Хаддерсфилд»

    Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич продолжит свою карьеру в «Хаддерсфилде».

    Детали контракта игрока с клубом из Чемпионшипа и финансовые подробности перехода не сообщаются.

    В завершившемся сезоне Пауревич сыграл 28 матчей в РФПЛ и забил три гола.

    «Хочу сказать всем большое спасибо за то время, что я провел в Уфе. Руководство клуба, тренеры, сотрудники команды, футболисты и болельщики – все мы были одним целым. Желаю команде много красивых побед», – прокомментировал свой уход из клуба Пауревич.

    Источник: ФК «Уфа»

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    07.06.2016 21:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 8 июня 2016, 05:37

      игрок пошел на повышение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 июня 2016, 00:32

      Тебе также желаем побед и здоровья, спасибо!

      0
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