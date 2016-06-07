Жестоков: «Ясность в моей дальнейшей карьере наступит до середины июня»

Защитник «Рубина» Максим Жестоков, соглашение которого с казанским клубом подошло к концу, отметил, что в ближайшие дни он должен определиться с местом дальнейшего продолжения карьеры. По информации СМИ, игрок входит в сферу интересов нескольких клубов ФНЛ, которые намерены бороться за повышение в классе.

«В данный момент мой агент Сергей Пушкин активно занимается моим трудоустройством. В ближайшее время мы определимся с местом продолжения карьеры. Думаю, что до 15-го июня все станет ясно», – сказал Жестоков.