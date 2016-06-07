Армавирское «Торпедо» не сыграет в следующем сезоне в ФНЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что участие армавирского «Торпедо» в следующем розыгрыше турнира исключено. Ранее сообщалось, что команда Валерия Карпина, покинувшая лигу по итогам сезона-2015/16, сможет выступить в ФНЛ из-за финансовых проблем у некоторых других участников.

«Армавирского «Торпедо» ни при каких обстоятельствах не будет в этом году в ФНЛ. «Балтика» подтвердила готовность занять место «Спартака-Нальчик», участие которого пока под вопросом. «Шинник» покрыл большую часть долгов, но пока скорее это локальные решения проблем», – сказал Ефремов.