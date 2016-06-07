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    Глушаков: «Сборная России должна начать Евро-2016 с победы»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что еще не знает, заменит ли он в составе национальной команды травмировавшегося Игоря Денисова. Также игрок отметил, что россияне обязаны одержать победу в стартовом матче на Евро-2016 против Англии.

    «Вы уверены, что я выйду вместо Денисова? А вот я не уверен. После сегодняшней теории спросите у тренера.

    Нам будет легче играть с Англией, чем со Словакией или Уэльсом. Мы должны начать турнир с победы. Широков же сказал: стартовали с поражения от Чехии, потом ничья с Сербией, дальше – победа!», – сказал Глушаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 15:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 июня 2016, 20:04

      А Я поставил на ничью. Выиграют обрадуюсь, на ничью поставил, проиграют, Ну, что как в анекдоте ожидаемо, как сказала лошадь на которую поставили-ну не смогла я, не смогла!!

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 июня 2016, 19:52

      Такой-себе прогноз от футбольного лошары. Начало - Россия будет осторожничать, спуская адреналин и привыкая к стадиону и друг к другу. Далее - уже до 25 минуты английский шарабан будет в нашей калитке. Скорее всего, с горчичником, если не хуже. Вполне вероятно, что в разъебалку уйдём 0-2. Второй тайм будет страшнее, нервных прошу не смотреть. "Битва за урожай" таки закончится забитым голом англичанам, но с такой потерей огромного количества сил, что даже ничья будет Пирровой. Один фиг, болею за Россию и остальных славян. Время покажет! С ув.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июня 2016, 19:46

      Мысли и слова материализуются!!! Мы все за победу России !)))

      1
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 7 июня 2016, 19:07

      Должна, но это под большим вопросом

      0
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      Рейтинг: +68

      солмон 7 июня 2016, 18:52

      Хотеть не вредно)

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 7 июня 2016, 18:14

      Любимая песня Глушака "фантазер"

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 7 июня 2016, 17:47

      ххххххххх

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 июня 2016, 17:33

      Глушаков: «Сборная России должна начать Евро-2016 с победы»

      Мечтай в одну руку,а сри во вторую.и посмотри какая быстрей наполнится!)

      Мечтайте о том чтобы вас англичане в пух и прах не разнесли)))

      -2
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 7 июня 2016, 17:30

      Уверенность в своих силах - это хорошо, а вот пустой трём - плохо. Походу надо запереть наших и не давать с прессой общаться.

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      Рейтинг: +399

      kella 7 июня 2016, 17:20

      Победа уже была... 9 мая

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kella 7 июня 2016, 17:45

      Видимо последняя)))

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