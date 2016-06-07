Сысоев: «Калитвинцев сможет выполнить задачи, поставленные перед «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев рассказал о причинах назначения на пост главного тренера команды украинского специалиста Юрия Калитвинцева.

«В силу разных причин мы остановились на кандидатуре Юрия Калитвинцева при выборе нового главного тренера «Динамо». Это человек, который играл за наш клуб, осознает ту меру ответственности, которая есть перед ним сейчас.

Проанализировали все аспекты мы пришли к пониманию, что этот человек наилучшим образом подходит для того, чтобы выполнить задачи, поставленные перед клубом. Задача на новый сезон уже озвучена, она была принята на совете директоров – выйти в Премьер-лигу за один сезон. Бюджет клуба не той лиги, в которой он играет, а вопрос спонсоров и финансового вопроса фэйр-плей. Сейчас «Динамо» имеет те же возможности, что и до вылета», – подчеркнул Сысоев.