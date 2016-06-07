Неймар может оказаться в тюрьме на срок до двух лет

Нападающий «Барселоны» Неймар попал под подозрение в мошенничестве в отношении фонда DIS при его переходе в стан сине-гранатовых из «Сантоса».

Как утверждают представители фонда, 40 процентов от суммы трансфера бразильца должны были поступить на счет организации. Однако DIS получил лишь 17,1 миллиона евро, в то время как каталонский клуб заплатил за форварда 83,3 миллиона.

В отношении Неймара прокуратурой Верховного суда Испании будет открыто дело. Как сообщает Cadena Ser, ему и его отцу грозит от полугода до двух лет тюрьмы за финансовые махинации.