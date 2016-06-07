Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев: «Кокорин может стать новым Аршавиным для сборной»

    Бывший страж ворот сборной России Вячеслав Малафеев уверен в том, что нападающий россиян Александр Кокорин может отлично проявить себя на Евро-2016, тем самым повторив успех Андрея Аршавина в 2008 году.

    «На таких форумах, как Евро, ждут яркую звезду, личность, которая может взять все в свои руки. Мы помним, как это было в 2008 году. Тогда Андрей Аршавин показал себя во всей красе. Хотя и другие игроки ему здорово помогали.

    Думаю, в нынешней сборной такую роль может исполнить Кокорин. У него приличный потенциал, и раскрыть его он вполне может на Евро. Хочется, чтобы кто-то из наших игроков «выстрелил» в Европе так же громко, как поколение-2008», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июня 2016, 19:52

      Мы все за, только побеждайте......меньше слов, больше дел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 7 июня 2016, 12:54

      Почему все говорят о Кокорине? В чем секрет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 7 июня 2016, 12:18

      кокорин распиаренное палено

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 7 июня 2016, 12:13

      Да хватит уже его раздувать, дальше некуда! Посмотрим, что он покажет, но что-то я сомневаюсь..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      ASG 7 июня 2016, 11:57

      Скорее Шатов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 июня 2016, 11:49

      Конечно хочется, но вряд ли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 июня 2016, 11:18

      Ага станет..,только нынешним Аршавиным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      subbdim 7 июня 2016, 11:17

      сравнил тоже...опу с пальцем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 7 июня 2016, 11:10

      Вячеслава не хочется расстраивать, но Кокорин для сборной уже стал "Аршавиным". Он также как и Андрей( на сегодняшний день ) не является важным звеном. Только Кокорин проскочил тот период Аршавина, когда последний звездил в сборной. К несчастью Кокорин этот период проспал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 7 июня 2016, 10:56

      Аха-ха)))
      А Дзюба Иброй)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11