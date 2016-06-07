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    Шишкин: «Задачи на Евро в команде пока не обсуждались»

    Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о задачах национальной команды на Евро-2016.

    «Задачи на Евро в команде пока не обсуждались. Но понятно, что надо бороться как минимум за выход из группы. Кто-то считает ее проходимой. Но предыдущие турниры показали: любые прогнозы в футболе не работают, на поле все будет совершенно по-другому. И, конечно же, общаясь с ребятами из сборной-2008, очень хочется повторить их достижение, чтобы за нас, как тогда, радовалась вся страна», — сказал Шишкин.

    Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2016 09:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      serhz 7 июня 2016, 14:28

      Во команда !! две недели отдохнули -типа потренировались -альпийским воздухом подышали -цели не ясны !! --задач никто не обсуждает , так что вечером 20 -го домой !!

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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 7 июня 2016, 11:11

      Меня поражает как настроена сборная на ЕВРО!!! Задача для любой сборной должна быть одна - победа в каждом матче!!! КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАЧИ???

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июня 2016, 10:36

      потому что задач нет, что обсуждать?

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      Рейтинг: +496

      firs04 7 июня 2016, 09:59

      Какие задачи? 3 матча сыграть. Но Вы держитесь там)))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 июня 2016, 09:42

      Самое главное что страна то как ждёт, чтоб за Вас порадоваться.

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