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    Могилевец едет на сбор с «Зенитом», но хочет вернуться в «Ростов»

    Полузащитник Павел Могилевец, который в прошлом сезоне выступал за «Ростов», отправится на сборы с «Зенитом».

    «Мои права по-прежнему принадлежат «Зениту». Еду на первый сбор командой. Мне позвонил начальник команды и сказал, что 15 июня Луческу всех собирает на базе. Там, вероятно, будет разговор. Поэтому поеду на первый сбор с «Зенитом», а дальше посмотрим.

    Курбан Бердыев перед моим отъездом из Ростова сказал, что в «Зенит» пришел хороший тренер, который вникает во все мелочи и любит работать с молодыми игроками. Посмотрю, что будет на первом сборе, но я не скрываю, что мне хочется продолжить работу с Курбаном Бердыевым в «Ростове», – заявил Могилевец.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.06.2016 20:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 июня 2016, 13:25

      Возвращайся в Ростов!!!

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 7 июня 2016, 11:43

      дома лучше))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +362

      sargassov 7 июня 2016, 10:03

      Рабы контрактов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 июня 2016, 06:14

      лучше играть чем сидеть на скамейке

      1
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 7 июня 2016, 00:02

      Дело не в "Зените" и бердыеве, а в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kazak1975 7 июня 2016, 09:19

      Да вряд ли только в ней. Не факт что туда попадем, здесь он играет в основе и есть варик биться за какие то места, а в Зените трудно пробиться в основу. Причем ЧМ 2018 скоро, а сидя на банке уж точно не попадешь.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 июня 2016, 23:56

      И играть тебе в Ростове всю жизнь.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июня 2016, 22:41

      Так это,где Бердыев? Чё то тишина...

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Зенит оле оле ола 7 июня 2016, 04:44

      Убери Газпром и зенита не будет. Зенит искусственная команда. При союзе самая беспонтовая команда. Да и сейчас полное дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Зенит оле оле ола 7 июня 2016, 09:21

      Опять ты бугагакаешь. Сопли утри и не ной.

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 июня 2016, 22:29

      "любит работать с молодыми игроками" - раньше писали, что Луческу не то, что работать, даже не разговаривает с ними.

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      Рейтинг: +5

      geragera 6 июня 2016, 21:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что он из себя строит аж смешно :))да пусть валит раз хочет с бердыевым . правильно говорил Петр 1 рыжих в армию не брать ибо это шельма

      -6
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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 6 июня 2016, 21:20

      В зените больше перспектив для него

      -2
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