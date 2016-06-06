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    «Динамо» планирует сохранить Ионова, Денисова и Козлова в ФНЛ

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о трансферных планы клуба, в том числе на легионеров, а также отметил, что клуб планирует сохранить Алексея Ионова, Игоря Денисова и Алексея Козлова.

    – В ФНЛ есть лимит на легионеров. Как будете решать вопрос?

    – Главный тренер определится, кто ему интересен. Все легионеры могут быть нам полезны. У нас чуть больше легионеров, чем надо. Если игрокам не интересно, рассмотрим вопрос по аренде или продаже. По многим игрокам есть предложения. Ищу для клуба игроков, тренер будет утверждать. Назовут приоритет по позициям, будем подбирать. Калитвинцев выберет из них тех, кто интересен.

    – Денисов, Ионов, Козлов. Что с ними?

    – Все зависит от главного тренера. С каждым будем разговаривать. Если хотят играть, поговорим с руководством, сможет ли клуб потянуть их в ФНЛ. Но у них есть контракты. Все зависит от желания игроков. Я хочу их сохранить, нельзя разбрасываться такими футболистами.

    – Сможет этот состав выйти в Премьер-лигу?

    – Если легионеры уйдут, найдем им замену в лице россиян. Приобретения будут. Есть понятие, что делать дальше. Надо понять, кто из игроков «Динамо» готов поднять клуб наверх, а кто заработать денег.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 17:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 июня 2016, 06:37

      в фнл есть потолок зарплат,а такие как деньгисов бунтовать с первых дней начнут

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 6 июня 2016, 22:25

      ну вот и славно.. как минимум год не будем видеть эти "лица"

      0
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      Рейтинг: +12

      Dinamoveq23 6 июня 2016, 19:16

      дали обещание , пусть докажут свои слова !

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июня 2016, 19:09

      обещали остаться- с зарплатой, согласно контракту...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 6 июня 2016, 19:07

      Через год Динамо вернется

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 6 июня 2016, 18:42

      они же обещнулись остаться, вот и посмотрим

      0
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      Рейтинг: +21

      Maryashka 6 июня 2016, 18:34

      эх Динамо, Динамо...

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июня 2016, 17:55

      Надо ввести закон для ФНЛ о недопустимости перекоса зарплат в командах соперников.
      В Премьер-лиге можно оставить без изменений.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июня 2016, 19:37

      Хотелось бы во всей стране не допускать перекос....

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > андрей андреев 6 июня 2016, 20:04

      Это Сталина надо оживлять))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > джон базелон 6 июня 2016, 21:11

      Чего желаете при Сталине. голодомора, карточной системы, работа за трудодни?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > джон базелон 6 июня 2016, 22:46

      Не обязатнльно. Напр. Германия,Франция,Австралия,ну и ещё десяток стран,где социализм

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > kykyi 8 июня 2016, 14:42

      Чувак я же пошутил!

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      Рейтинг: +30

      ugar1 6 июня 2016, 17:47

      Самим бы сохранится

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