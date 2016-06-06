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    Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»

    По результатам собрания совета директоров московского «Динамо» стал известен тренерский штаб клуба. Главным тренером команды назначен Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

    «Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентноспособную команду.

    В «Динамо» не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ уровень. Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана», – заявил Калитвинцев.

    Напомним, ранее стало известно, что возвращение «Динамо» в Премьер-лигу планируется совершить за один сезон.

    Источник: ФК «Динамо»

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    06.06.2016 16:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 7 июня 2016, 00:03

      А кто это вообще?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июня 2016, 23:02

      Кобель тоже самое говорил и про вертикаль и про свои кадры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 июня 2016, 22:02

      А говорил "В Россию не поеду"... Балабол!!! Хотя как футболист был хорош.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 6 июня 2016, 21:43

      Динамо списывают?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 6 июня 2016, 20:26

      После этого назначения, можно забыть о Премьере....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 6 июня 2016, 20:17

      НЕ знаю кого он раньше тренировал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > zubr252 7 июня 2016, 02:02

      "Волгу" сезона три назад, когда она ещё была в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 июня 2016, 19:54

      Приехал бабла рубить!!!А ведь кричал что к "ватникам" ни за какие деньги!!!Позорище!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 6 июня 2016, 18:37

      Скорейшего возвращения в высшую лигу !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 июня 2016, 18:17

      Чего мучаются? В любители и всё. А вместо стадиона в Петровском парке пусть Ашан поставят и то больше пользы

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июня 2016, 18:00

      Уже раз пострадал от Толстых.
      Будет повторение истории -- теперь в жертву принесет его нынешнее динамовское руководство.

      0
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