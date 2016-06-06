Зинченко: «У Украины собрана хорошая и мастеровитая команда»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился своими впечатлениями от нахождения в составе национальной команды Украины перед стартом Евро-2016.

«Эмоции не передать словами, потому что находиться в таком коллективе и работать с таким тренерским штабом не то что приятно – к этому нужно стремиться. Я об этом всегда мечтал. Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Любой человек, который хочет чего-то добиться в жизни, должен засыпать с мечтой, но при этом каждый день работать над собой, чтобы становиться лучше.

Еще в детстве, когда я смотрел чемпионат мира 2006 года в Германии, я даже и мечтать не мог, что буду играть в одной команде вместе с теми ребятами, которые дошли до четвертьфинала мирового первенства. Когда я делал свои первые шаги в футболе, ежедневно работал и старался постоянно прогрессировать. Сейчас я имею честь защищать сине-желтые цвета нашей сборной. Я просто счастлив и буду стараться не подвести своих партнеров по команде и каждого болельщика, который будет за нас переживать на Евро-2016.

Германия является фаворитом в нашей группе. Конечно, я еще не участвовал в турнирах такого уровня, но все же считаю, что характер – это то, чего не отнять у любого украинского игрока. На таких турнирах это будет играть ключевую роль. На любого соперника нужно настраиваться, подбирать свою тактику и стиль игры. Поле ровное, а мяч – круглый. У нас собрана хорошая и мастеровитая команда, которая способна достигать поставленных задач», – рассказал Зинченко.

Сборной Украины предстоит встретиться на групповом этапе Евро-2016 со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.