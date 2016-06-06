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    Газизов: «С Гончаренко «Уфа» сделает качественный скачок вперед»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов возложил большие надежды на приход Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

    «Предложение Гончаренко было сделано сразу после окончания чемпионата. Во время переговоров трудностей не возникло. Все происходило в рабочем порядке. Рады, что такой специалист будет работать в «Уфе». Надеюсь, что с Гончаренко мы сделаем качественный скачок вперед.

    Задачи на сезон и будущее усиление с новым главным тренером пока не обговаривали. Разумеется, в ближайшее время это будет обсуждаться. Впереди большая работа», – сказал Газизов.

    Соглашение Гончаренко с клубом рассчитано на два года с возможностью продления контракта еще на один сезон. В прошедшем сезоне «Уфа» заняла 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2016 15:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      castromen 7 июня 2016, 11:52

      Только без этих войн с Казанью. Глупости это все.

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 6 июня 2016, 16:27

      КРАСАВЧИК))))

      0
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