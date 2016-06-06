Бабаев: «Говорить о том, что Тошич покинет ЦСКА, преждевременно»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не форсирует слухи относительно возможного ухода из команды полузащитника сборной Сербии Зорана Тошича.
«Намерен ли ЦСКА предложить Тошичу новый контракт? Вернется из расположения сборной – обязательно с ним пообщаемся на эту тему.
Зоран давно уже в ЦСКА. Пока говорить о том, что Зоран покинет команду, преждевременно. Это рабочая ситуация. С Тошичем уже продлевался контракт. Думаю, не возникнет больших проблем и на этот раз.
Компромисс будет найден. А если поступит предложение, которое устроит футболиста и клуб, то все возможно. Но сейчас этот разговор в сослагательном наклонении», – заявил Бабаев.
Действующий контракт Тошича с клубом рассчитан до лета 2017 года. Сам игрок допустил, что может сменить клуб, если получит хорошее предложение.