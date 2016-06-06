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    Бабаев: «Говорить о том, что Тошич покинет ЦСКА, преждевременно»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не форсирует слухи относительно возможного ухода из команды полузащитника сборной Сербии Зорана Тошича.

    «Намерен ли ЦСКА предложить Тошичу новый контракт? Вернется из расположения сборной – обязательно с ним пообщаемся на эту тему.

    Зоран давно уже в ЦСКА. Пока говорить о том, что Зоран покинет команду, преждевременно. Это рабочая ситуация. С Тошичем уже продлевался контракт. Думаю, не возникнет больших проблем и на этот раз.

    Компромисс будет найден. А если поступит предложение, которое устроит футболиста и клуб, то все возможно. Но сейчас этот разговор в сослагательном наклонении», – заявил Бабаев.

    Действующий контракт Тошича с клубом рассчитан до лета 2017 года. Сам игрок допустил, что может сменить клуб, если получит хорошее предложение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 15:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1810

      gor77 7 июня 2016, 12:41

      Господа редакторы сайта! Большая просьба, вы уж сразу выкладывайте полное интервью. Ведь лучше сразу прочитать о чём говорит человек, чем маленькими кусочками. А то странно получается, новость или интервью есть, а вы начинаете "разбивать" на части, выдавая "это" за новость. Тем более, делаете ссылку на первоисточник.

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      Рейтинг: +459

      sour12 7 июня 2016, 03:39

      если зоран будет держать марку и немного добавит мне кажется он должен до конца карьеры оставаться в команде...игрок сильный и стабильный всегда будет полезен и наверно останется как тренер потом....

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