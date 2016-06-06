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    Писарев: «В составе сборной России Денисова мог бы заменить Нойштедтер»

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев заявил, что полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер способен заменить травмированного хавбека «Динамо» Игоря Денисова в составе первой национальной команды. Напомним, Денисов пропустит Евро-2016 из-за травмы.

    «Денисов – серьезная потеря для сборной, он прошел полноценную подготовку к турниру. Кто его заменит? Никто кроме тренерского штаба ответить не сможет. Я бы не стал сбрасывать со счетов Нойштедтера, он играл на позиции опорного полузащитника. Резервы надо искать внутри команды.

    Все футболисты – профессионалы, они готовятся во время отпусков. Турнир длинный, вновь прибывший игрок сможет набрать оптимальные кондиции за время групповой стадии и поможет команде в плей-офф», – сказал Писарев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 6 июня 2016, 23:07

      Если не сможет, тогда законный вопрос, а зачем брали, давали гражданство?

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