«Арсенал» готов продать Уолкотта, Гиббса и Окслэд-Чэмберлена

Руководство «Арсенала» во время летнего трансферного окна планирует продать защитника Кирана Гиббса и нападающих Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чэмберлена. Сообщается, что данный шаг вызван тем, что клуб хочет покрыть расходы на покупку других футболистов. Напомним, ряды «канониров» уже пополнил полузащитник Гранит Джака. Кроме того, ведутся переговоры с нападающим Джейми Варди.

По данным Transfermarkt, стоимость Уолкотта составляет 25 миллионов евро, Гиббса – 13, Окслэд-Чэмберлена – 20.