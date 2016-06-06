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    Спортивный директор «Урала»: «Емельянов может стать ведущим игроком сборной России на ЧМ-2018»

    Спортивный директор «Урала» Рохус Шох поделился мнением о травме полузащитника сборной России Игоря Денисова, который не поможет россиянам на Евро-2016, и оценил шансы хавбека «шмелей» Романа Емельянова на вызов в национальную команду.

    «Желаю Игорю Денисову здоровья. Не собираюсь никого рекомендовать в сборную, это некорректно. Есть главный тренер, знающий возможности всех российских игроков. Что же касается Романа Емельянова, то потенциально это будущий футболист сборной России, на чемпионате мира-2018 он может стать ведущим игроком команды. Мое мнение, он точно будет привлекаться в национальную команду», – сказал Шох.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 13:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 6 июня 2016, 13:38

      Емельянов??? Объективно говоря не видел его в деле. Мужики, что это за игрок по 10-балльной шкале?

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > aleksandrkas 6 июня 2016, 16:56

      8-9 игрок хороший в опоре,не чуть не хуже Денисова

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      Рейтинг: +160

      veltrener > aleksandrkas 6 июня 2016, 18:34

      Тоже не следил за ним никогда. Но у парня самый футбольный возраст и выходит в основе урала регулярно. Так что есть основания верить в его возможность прогрессировать

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