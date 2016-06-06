Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн: «В четверку сильнейших на Евро-2016 войдут Франция, Германия, Испания и Италия»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн оценил шансы своей национальной командой и соперников на победу на Евро-2016.

    «Сборная Франции располагает сильными игроками, которые играют в лучших клубах Европы, поэтому, на мой взгляд, мы имеем команду, которая может претендовать на триумф на Евро-2016. При этом мы не должны терять концентрацию. Для начала нужно преодолеть групповой этап.

    Наши конкуренты? Германия и Испания. Мне кажется, в четверку сильнейших должна войти сборная Италии. В сложных матчах нам должна помочь удача», – сказал Гризманн.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 6 июня 2016, 17:08

      ставлю на Хорватию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 6 июня 2016, 15:18

      Думаю скорей Англия, чем Италия... Там вроде как сыгранности в составе нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 июня 2016, 12:52

      Прям оракуд Дельфийский

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:30

      Ну Италию называть одним из фаворитов уж точно не стоит...Особенно с учетом числа вылетевших из-за травмы ключевых исполнителей

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Pro100Kid 6 июня 2016, 13:39

      А на ЧМ в 2006 году состав Италии прям блестал что ли? но это не помешало выиграть им! Каким бы мертвым не был состав итальянцев, они любому могут навязать борьбу! И даже самым мертвым составом они всегда будут сильнее наших

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > diadushka 6 июня 2016, 14:37

      На ЧМ-2006 были Тотти, Тони, Дзамбротта и еще много топовых игроков. Глупо отрицать,что в нынешнем составе сборной таких людей нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2016, 11:14

      Мяч круглый, поле ровное..........время покажет! Хотелось сборную России в призерах увидеть)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > a-rakhmatov 6 июня 2016, 12:31

      Как говорится вредно не мечтать) Пока помечтаем)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11